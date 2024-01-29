В питерском метро безбилетный мигрант напал с шокером на контролёра

На станции Дыбенко в метро Санкт-Петербурга 52-летний контролёр получил удар электрошокером в ходе ссоры с мигрантом, который не хотел оплачивать поездку.

Неравнодушные пассажиры метро сняли инцидент на видео, где заметно, что работник метро удерживает "зайца", пытающегося перемахнуть через турникет.

Молодой мигрант оказался слабее 52-летнего мужчины, из-за чего решил прибегнуть к решающему аргументу в виде электрошокера. Тем не менее, контролёр не потерял сознание после удара током, однако безбилетник всё же прошмыгнул в метро. Теперь хулигана ищет полиция.