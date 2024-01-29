Одурманенная мошенниками учительница пыталась поджечь школу в Чебоксарах

11:17 2024-01-29
Одурманенная мошенниками учительница пыталась поджечь школу в Чебоксарах

С учительницей связались якобы сотрудники ФСБ, которые в действительности являлись мошенниками из Украины.

46-летняя учительница Галина пришла в родную 10-ую школу накануне вечером, после чего попыталась поджечь два кабинета. Женщину остановил охранник, после чего на место событий прибыла полиция.

Интересен тот факт, что ранее в тот же вечер Галина отправила крайне странное видео в родительский чат. На видео женщина утверждает, что с ней связались якобы агенты российских спецслужб, которые выдавали ей различные задания.

В частности, учительницу просили воровать в ювелирных магазинах, сдавая украденное в ломбард, занимать деньги у знакомых, брать микрозаймы и поджигать школы. В конце ролика женщина говорит, что "желает процветания украинской нации". Стоит ли говорить, откуда родом мошенники, околпачившие преподавателя...

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