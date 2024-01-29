Уфимский блогер попал в ДТП во время дрифта с фейерверком

Вечером 28 января на уфимской улице Карла Маркса 25-летний блогер за рулём BMW угодил в аварию во время съёмки ролика с эпичным дрифтом. При съёмке ролика пассажиры авто высунулись из окна и запускали в небо салюты, однако в определённый момент водитель не справился с управлением, влетев в металлический забор.

Сам блогер отделался рассечением брови и лёгким испугом. Теперь же автор видео утверждает, что ему стыдно. Тем не менее, клип уже стал вирусным в соцсетях и уже попался на глаза мэру Уфы Ратмиру Мавлиеву.

По словам Малиева, дрифт — это действительно красиво, однако заниматься подобными автотрюками в густонаселённом городе совершенно недопустимо.