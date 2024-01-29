В США умерла первая жена Иосифа Кобзона Вероника Круглова

О смерти первой жены Иосифа Кобзона Вероники Кругловой стало известно СтарХит. В последнее время певица проживала в Америке.
Как уточняет издание, Круглова болела, 22 февраля ей могло исполнится 84 года.
Скоропостижно из жизни ушла Вероника Круглова. В своем доме в Сан-Франциско.
Она была прелестной, искренней, теплой и душевной. Последние лет 30 мы дружили. Светлая память! - написал в личном блоге певец Олег Фриш.
Слова соболезнования близким артистки также высказывают многочисленные поклонники творчества Вероники Петровны.
Артистка была первой супругой Иосифа Кобзона. Издание пишет, что, по слухам, их союз закончился не на позитивной ноте. Круглова сделала аборт, после которого чуть не умерла из-за сильной кровопотери.
После пережитого она якобы прокляла избранника, заявив, что «бог его покарает, о все видит».
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