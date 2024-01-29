В США умерла первая жена Иосифа Кобзона Вероника Круглова

Артистка была первой супругой Иосифа Кобзона. Издание пишет, что, по слухам, их союз закончился не на позитивной ноте. Круглова сделала аборт, после которого чуть не умерла из-за сильной кровопотери.

После пережитого она якобы прокляла избранника, заявив, что «бог его покарает, о все видит».