В США умерла первая жена Иосифа Кобзона Вероника Круглова

11:25 2024-01-29
В США умерла первая жена Иосифа Кобзона Вероника Круглова

С певцом она рассталась не на лучшей ноте и якобы даже прокляла бывшего супруга.

О смерти первой жены Иосифа Кобзона Вероники Кругловой стало известно СтарХит. В последнее время певица проживала в Америке.

Как уточняет издание, Круглова болела, 22 февраля ей могло исполнится 84 года.

Скоропостижно из жизни ушла Вероника Круглова. В своем доме в Сан-Франциско.

Она была прелестной, искренней, теплой и душевной. Последние лет 30 мы дружили. Светлая память! - написал в личном блоге певец Олег Фриш.

Слова соболезнования близким артистки также высказывают многочисленные поклонники творчества Вероники Петровны.

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Артистка была первой супругой Иосифа Кобзона. Издание пишет, что, по слухам, их союз закончился не на позитивной ноте. Круглова сделала аборт, после которого чуть не умерла из-за сильной кровопотери.

После пережитого она якобы прокляла избранника, заявив, что «бог его покарает, о все видит».

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