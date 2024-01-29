В Сеуле авто въехало в пост охраны посольства России, есть пострадавшие

28 января около 16.10 по московскому времени легковое авто на скорости въехало в охранный пост посольства России в Сеуле. В результате ДТП серьёзные травмы получил сотрудник полиции.

Водитель машины был оперативно задержан, после чего выяснилось, что во время аварии он был полностью трезв. Сейчас полицейские пытаются установить, является ли авария случайной, или же это теракт.

Пресс-служба южнокорейского посольства России сообщила, что работа диппредставительства нарушена не была. Также в российском посольстве пожелали скорейшего выздоровления пострадавшему полицейскому.