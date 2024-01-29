В Москве мужчина напал на полицейских с газовым баллончиком

В воскресенье возле московской станции метро "Охотный ряд" молодой человек напал на двух сотрудников полиции, распылив им в лица газовый баллончик. После этого парня попытались задержать, однако он несколько раз ударил правоохранителей руками и ногами.

Позднее выяснилось, что нападавшим является 22-летний ставрополец Андрей Чальцев. Ранее Чальцева уже задерживали за политические акции в поддержку киевского режима.

Во время нападения на полицейских возле "Охотного ряда" Андрей Чальцев нанёс химические ожоги глаз одному из сотрудников МВД, из-за чего силовика пришлось госпитализировать.