Российская сваха Роза Сябитова распорядилась о своих похоронах

11:51 2024-01-29
Российская сваха Роза Сябитова распорядилась о своих похоронах

61-летняя телеведущая хочет, чтобы ее кремировали, а прах развеяли в итальянской Сицилии.

Телеведущая Роза Сябитова составила завещание, в котором попросила ее кремировать, а прах развеять в Сицилии, пишет КП.

Завещание я составила давно. Мои дети от меня уже все получили: у сына есть недвижимость, у дочки.

Остальное между ними будет разделено на равных. Мои хоромы, строительством которых я занималась последние годы, тоже достанутся им, - отметила телесваха.

61-летняя артистка заявила, что хочет, чтобы ее кремировали. После кремации сын и дочь знаменитости должны отправиться на Силицию:

Возьмут там яхту, выйдут в море и прах развеют. Дети будут ко мне приезжать каждый год.

С шампанским меня вспоминать.

Роза продумала детали похорон, чтобы отвлечь отпрысков от горя. По ее мнению, сразу после ее смерти сын и дочь будут озабочены только тем, как бы выполнить распоряжения усопшей:

Они любят меня абсолютной любовью. Для них моя смерть станет трагедией. Страдания будут потом.

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