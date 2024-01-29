Российская сваха Роза Сябитова распорядилась о своих похоронах

Телеведущая Роза Сябитова составила завещание, в котором попросила ее кремировать, а прах развеять в Сицилии, пишет КП.

Завещание я составила давно. Мои дети от меня уже все получили: у сына есть недвижимость, у дочки. Остальное между ними будет разделено на равных. Мои хоромы, строительством которых я занималась последние годы, тоже достанутся им, - отметила телесваха.

61-летняя артистка заявила, что хочет, чтобы ее кремировали. После кремации сын и дочь знаменитости должны отправиться на Силицию:

Возьмут там яхту, выйдут в море и прах развеют. Дети будут ко мне приезжать каждый год. С шампанским меня вспоминать.

Роза продумала детали похорон, чтобы отвлечь отпрысков от горя. По ее мнению, сразу после ее смерти сын и дочь будут озабочены только тем, как бы выполнить распоряжения усопшей: