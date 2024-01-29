Продюсер Александр Цекало продал свой особняк в Подмосковье почти за 5 млн долларов

Продюсер Александр Цекало стал избавляться от недвижимости в России, сообщает Telegram-канал Mash. Недавно он продал особняк в элитном поселке в Подмосковье за 430 миллионов рублей.

Дом расположен в закрытом поселке Шульгино на Рублево-Успенском шоссе. В поселке живут многие другие знаменитости: телеведущий Александр Масляков, певица Мария Распутина.

В загородном доме продюсера - просторная гостиная, 10 спален, гараж, 20-метровый бассейн, сауна, отдельный рабочий кабинет. Объект находился на закрытой продаже.

Продажа прошла без личного участия Цекало, который с 2019 года проживает в США с молодой женой и занимается продюсированием.