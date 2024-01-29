В Китае презентовали обновлённый гибрид-кроссовер Exeed LX

Обновлённый Exeed LX оснащён 19,27-киловаттной батареей, 1,5-литровым бензиновым турбомотором и двумя электродвигателями. Exeed LX способен проезжать до 80 километров на электротяге, а его запас хода составляет тысячу километров.

Новая версия Exeed LX визуально отличается от своего предшественника, поскольку обновлённый гибрид имеет внушительного вида бампер с габаритным воздухозаборником.

Примечательно, что водителям новой версии Exeed LX не придётся долго заряжать авто, поскольку батарею гибрида можно зарядить с 30 до 80 процентов всего за 25 минут.