В Приморье неизвестные убили и расчленили краснокнижного амурского тигра

Глава зоозащитного центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев утверждает, что в лесу Приморского края обнаружили останки краснокнижного тигра. По словам Арамилева, животное было убито с особой жестокостью, после чего его расчленили.

Сергей Арамилев отметил, что нашедшие тигра ещё не установили его пол, однако уже сейчас известно, что погибшее животное являлось полностью здоровой взрослой особью.

При этом Арамилев считает, что ответственными за убийство амурского тигра могут быть местные жители, поскольку ранее представители семейства кошачьих неоднократно нападали на дворовых собак в этом районе.