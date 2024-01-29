В Красноярске женщину отказались обслуживать в кафе из-за собаки-поводыря

В Роспотребнадзоре сообщили, что в красноярском кафе "ДёнДёнер" персонал отказался обслуживать женщину с инвалидностью по зрению, поскольку та пришла в заведение с собакой-поводырём.

За россиянку вступились другие клиенты кафе, которые указали на то, что женщина слепа, а её собака является поводырём, имеющим право сопровождать хозяйку везде.

Тем не менее, работники кафе остались непреклонны, выпроводив посетительницу наружу. После этого Роспотребнадзор начал проверку, по итогам которой администрации кафе было сделано предупреждение.