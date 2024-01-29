Александр Панайтов сбросил десять килограммов

Александр Панайотов в последнее время заметно посвежел и постройнел. Он признался PROZVEZD, что смог добиться такого результата благодаря новой диете, которую певец соблюдал на протяжении последних месяцев:

Два месяца сижу на воде и на рыбе. Ежедневно только сибас и лосось позволяю. Еще можно йогурты обезжиренные, молоко. Обязательно подключать отруби. Все остальное нельзя!

Артист не скрывает, что диеты соблюдать тяжеловато, но результат радует:

Не взвешиваюсь, но по ощущениям чувствую, что похудел килограммов на 10. Во всяком случае, в свои старые пиджаки начал влазить. Это уже хорошо.

По словам певца, в свое время он смог добиться и более внушительных результатов: