Бас-гитаристу «Аракса» Николаю Парфенюку стало плохо на сцене, его экстренно госпитализировали

Бас-гитарист рок-группы «Аракс» Николай Парфенюк госпитализирован прямо во время выступления в театре «Ленком» в Москве.

Звезду увезли в больницу имени Боткина с подозрением на сердечный приступ, пишет 5-tv.ru.

Коллеги басиста заметили, что у артиста произошло нарушение речи, и вызвали врачей. Музыкант также испытал приступ неритмичного сердцебиения.

К счастью, состояние Парфенюка удалось стабилизировалось. Когда ему стало лучше, Николая отправили домой.

Группа «Аракс», где играл Парфенюк, была популярна в 1970-е годы в СССР. Ее основали студенты МГУ. Музыкантам некое время сотрудничали с композитором Юрием Антоновым.