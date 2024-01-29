Юрий Лоза сравнил Пугачеву с Мирей Матье, и не в пользу Примадонны

Автор хита «Плот» высказал мнение, что Алла Борисовна обязательно вернется из Израиля в Россию. При этом он считает, что со сцены она ушла уже навсегда. По мнению музыканта, Примадонна уже неинтересна многим россиянам.

70-летний исполнитель считает, что 74-летняя артистка не может петь из-за того, что не смогла бросить вредную привычку. Юрий Эдуардович сравнил певицу с 77-летней коллегой Мирей Матье, пишет АиФ.