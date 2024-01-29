В отношении российского рэпера Лигалайза завели дело

Против рэпера Лигалайза (Андрея Меньшикова) завели дело по статье о дискредитации армии РФ, пишет Telegram-канал «Жаба и Гадюка». По данным авторов, основанием для этого послужили жалобы на клип исполнителя.

В Следственный комитет и ФСБ РФ активисты обратились еще летом 2023 года.

Лигалайз в сентябре сообщал о переносе его концерта в Черногории из-за того, что польская авиакомпания LOT отказалась пустить его на борт самолета из-за российского паспорта. Музыкант при этом признался, что не считает данный акт дискриминационным.

В июле у артиста вышел клип, где военные, лидеры страны, некоторые российские журналисты и символика спецоперации ВС РФ изображаются в негативном виде.

В СК России проводили проверку в отношении этого произведения.