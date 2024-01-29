Дмитрия Певцова мошенники развели на 1 миллион российских рублей

Народного артиста России Дмитрия Певцова аферисты обманули более, чем на миллион рублей, сообщает Telegram-канал «112».
По данным источника канала, мошенники через Telegram связались с актером, представились сотрудниками ФСБ и заявили, что тот должен перевести свои деньги на надежный банковский счет - чтобы не потерять их.
И якобы Певцов эту просьбу выполнил.
После инцидента возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Преступников ищут.
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