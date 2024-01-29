Какое самое простое и дешевое чудо-средство поможет капитально очистить матрас

Пищевая сода поможет хозяевам продезинфицировать матрас, пишут «БелНовости». Для этого надо просто посыпать спальное место этим веществом.

По словам специалистов, сода эффективно борется с микробами, а также удаляет пыль, грязь и запах пота.

Чтобы провести обработку, сначала надо убедиться, что матрас сухой. Потом засыпать его равномерным слоем соды. Загрязнившиеся больше остальных участки можно покрыть большим количеством порошка.

Посыпанный содой матрас надо оставить на несколько часов, еще лучше на день. а затем - убрать соду с помощью пылесоса.