Аллигатор съел американку в коммуне для престарелых

13:27 2024-01-29
Аллигатор съел американку в коммуне для престарелых

Сын погибшей пенсионерки подал иск в отношении дирекции поселения, где произошла трагедия.

Пенсионерку из коммуны для престарелых в США съел аллигатор, сообщает CBS News. Трагедия произошла, когда 85-летняя Глория Серж прогуливалась с собакой возле озера недалеко от дома в поселении Spanish Lakes Fairways в штате Флорида.

Неожиданно из воды выполз крупный аллигатор и накинулся на американку и ее собаку. Рептилия ухватила женщину за ногу и утянула под воду. Происходящее увидела живущая по соседству дама и позвонила в службу спасения. Трагедия попала и на камеры видеонаблюдения.

Из озера позже достали останки погибшей. Специалисты по охране дикой природы поймали трехметрового крокодила и усыпили его. Сын женщины Уильям Серж подал исковое заявление против владельцев коммуны Spanish Lakes Fairways.

Мужчина потребовал от компании 50 тысяч долларов в качестве возмещения ущерба. По его словам, в компании знали о проживающем в озере аллигаторе, но об опасности жителей не предупредили. Обслуживающий персонал, кроме того, подкармливал рептилию объедками и даже назвал ее Генри.

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