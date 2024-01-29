Жители Сахалина начали прыгать из окон в высокие сугробы

29 января в российском сегменте интернета начали появляться видеозаписи из Сахалина, на которых местные жители прыгают из окон в сугром. В соцсетях нашли как минимум две такие видеозаписи.

На одном из видео мужчина прыгает в сугром из окна частного дома. Второе же видео выглядит куда опаснее, поскольку в ролике сахалинец ныряет в сугроб с высоты второго этажа.

Тем не менее, прыгавшие остались невредим и даже выглядят весёлыми на видео. Примечательно, что оба прыгавших мужчины ныряли в снег в одних трусах.