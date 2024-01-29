Мошенники развели высокопоставленного российского чиновника на 6 млн рублей

15:26 2024-01-29
Мошенники развели высокопоставленного российского чиновника на 6 млн рублей

Бывший генконсул России в Афганистане Евгений Кулиш стал жертвой телефонных мошенников.

Злоумышленник позвонил Евгению Кулишу в мессенджере WhatsApp, представившись сотрудником банковской службы безопасности. Звонивший уверял, что преступники хотят вывести средства со счетов Кулеша, поэтому мужчина должен перевести все свои деньги на якобы безопасный счёт.

Евгений Кулиш внял советам человека по ту сторону телефона, после чего снял все накопления со счетов в Сбербанке, Тинькофф-банке и ВТБ. Сумма получилась внушительная — 6 миллионов российских рублей.

После этого Кулиш перевёл деньги мошенникам, лишь спустя неделю осознав свою ошибку. Бывший чиновник обратился в полицию, написав заявление на преступников.

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