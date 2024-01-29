Россиянина приговорили к 17 годам тюрьмы за убийство медбрата на Урале

25 апреля прошлого года бригада скорой помощи приехала на вызов в дом на улице Гагарина в Березовском. Звонивший в скорую утверждал, что проживающей в доме женщине стало плохо.

Однако когда скорая приехала на вызов её встретила отнюдь не женщина: на пороге появился муж больной, который ударил ножом в грудь 28-летнего медбрата. К несчастью, работник скорой помощи скончался вскоре после госпитализации.

Впоследствии выяснилось, что убийце не понравился громкий стук в дверь. Теперь же убившего медбрата мужчину осудили на 17 лет в колонии строгого режима с ограничением свободы на 1,5 года после выхода из тюрьмы.