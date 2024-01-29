Краснодарец расстрелял авто возле школы из-за спора о парковочным месте

23 января 41-летний житель Краснодара повздорил с местным жителем из-за парковочного места возле школы. В пылу ссоры краснодарец распылил перцовый баллончик в лицо мужчины, который хотел припарковаться на якобы его место.

Уже на следующий день тот же мужчина парковался у школы на своём Land Cruiser, однако ранее применивший "перцовку" расстрелял автомобиль из неустановленного оружия.

В настоящий момент стрелявший задержан, однако свою вину в стрельбе не признаёт, в то время как следствие не может найти предполагаемое орудие преступления. Тем не менее, задержанному грозит 7 лет тюрьмы.