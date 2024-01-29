Польские полицейские подстрелили мужчину за бросок коктейля Молотова

Накануне в комиссариат полиции польского города Мижец пришёл агрессивно настроенный 59-летний мужчина. Он затеял драку прямо в полицейском отделе, после чего вышел на улицу, где продолжил дебош.

Буйный поляк внезапно достал коктейль Молотова, после чего бросил его в здание полицейского комиссариата. Когда силовики выбежали из здания, у поляка был в руке ещё один коктейль Молотова.

Вооружённый зажигательной смесью мужчина не слушал предостережения полиции, из-за чего правоохранителям пришлось выстрелить в него. К счастью, выстрел оказался не смертельным, и теперь дебошир находится в больнице.