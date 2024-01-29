США могут перебросить ядерное оружие в Польшу

По данным Визингра, правительство Польши уже неоднократно просило США о том, чтобы Варшаву включили в программу так называемых "совместных ядерных миссий НАТО".

Лукаш Визингр подчёркивает, что правительство Польши хочет разместить американское ядерное вооружение у себя в стране в ответ на переброску российского ТЯО в Беларусь.

В свою очередь и Владимир Путин, и Александр Лукашенко неоднократно заявляли, что тактическое ядерное оружие в Беларуси находится там исключительно в оборонительных целях и не будет использовано для нападения на другие государства.