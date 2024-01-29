Кота Маркиза «уволили» из московской библиотеки из-за жалоб пенсионера

Заведующая библиотекой Елена Акинова утверждает, что мужчина начал жаловаться на кота Маркиза ещё два года назад. По словам женщины, посетитель библиотеки обозлился на её работников за то, что ему не разрешали выпить среди пыльных книг.

В конечном итоге разгневанный мужчина всё-таки добился своего: кота "уволили" из библиотеки, и теперь он живёт на передержке у одной из сотрудниц.

Акинова подчёркивает, что у кота Маркиза есть все необходимые прививки, он имеет медицинскую книжку и всеобщую любовь местных читателей. Интересен тот факт, что Маркиз жил в библиотеке №248-1 последние восемь лет.