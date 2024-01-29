В Испании Jeep Wrangler тюнингуют под авто 1930-ых годов

Известно, что руководство Hurtan обещает устанавливать на Jeep Wrangler специальные фары с хромированным корпусом и решётку радиатора в стиле именитого Rolls-Royce образца 1930-ых.

Тюнингованный в Hurtan Jeep Wrangler практически превращается в кабриолет при съёме верхних панелей, однако крыша автомобиля не снимается целиком.

Также в Hurtan предлагают видоизменить отделку интерьера машины, сделав её более похожей на автомобили давно ушедшей эпохи. При этом в компании не разглашают стоимость такого тюнинга, обещая раскрыть её лишь реальным клиентам.