В Европе автопроизводителей обяжут устанавливать «чёрные ящики» в легковушки

16:32 2024-01-29
В Европе автопроизводителей обяжут устанавливать «чёрные ящики» в легковушки

Автоконцерны Европы обяжут устанавливать "регистраторы событийных данных" в новые легковые машины.

Согласно последним документам Еврокомиссии, европейские автопроизводители должны будут оснащать "чёрными ящиками" легковые авто с 8 и менее посадочными местами. Также такие ящики будут устанавливаться в фургоны и пикапы, вес которых не превышает 3,5 тонны.

"Чёрные ящики" получили название EDR и будут записывать данные о модели, марке и некоторых модификациях машины. Также устройство будет анализировать скорость и динамику торможения авто.

В документах Еврокомиссии подчёркивается, что "регистраторы событийных событий" не могут привести к утечке личных данный водителей автомобилей, на которые установлены такие "чёрные ящики".

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