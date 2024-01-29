В Европе автопроизводителей обяжут устанавливать «чёрные ящики» в легковушки

Согласно последним документам Еврокомиссии, европейские автопроизводители должны будут оснащать "чёрными ящиками" легковые авто с 8 и менее посадочными местами. Также такие ящики будут устанавливаться в фургоны и пикапы, вес которых не превышает 3,5 тонны.

"Чёрные ящики" получили название EDR и будут записывать данные о модели, марке и некоторых модификациях машины. Также устройство будет анализировать скорость и динамику торможения авто.

В документах Еврокомиссии подчёркивается, что "регистраторы событийных событий" не могут привести к утечке личных данный водителей автомобилей, на которые установлены такие "чёрные ящики".