Врач-диетолог рассказала об опасности жареной картошки для мозга

По словам диетолога Соломатиной, жареный картофель обладает куда большим гликемическим индексом, нежели вареный. Это означает, что при поедании жареной картошки резко повышается уровень глюкозы в крови.

Повышенный уровень глюкозы может привести к разрушению стенок кровяных сосудов, на повреждённых частях которых нередко оседают так называемые холестериновые бляшки.

Бляшки препятствуют свободной циркуляции крови, из-за чего в головном мозгу наблюдается кислородное голодание, способное спровоцировать массовую гибель нейронов.