Двухлетняя девочка умерла от удара током в Екатеринбурге

В день трагедии в доме также находились отец, брат и сестра девочки. Пока папа спал, дети вместе играли и смотрели телевизор, в то время как мать находилась на работе.

Когда же отец проснулся, он обнаружил свою дочь мёртвой. При этом папа не поверил в гибель своего ребёнка: мужчина одел мёртвую девочку и отвёз её к маме на работу, где супруги вызвали скорую помощь.

К сожалению, оперативно прибывшая бригада медиков была вынуждена констатировать смерть девочки. Известно, что она погибла от удара током.