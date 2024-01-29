Житель Солигорска потерял 4 тысячи рублей из-за угроз киберпреступников

С солигорчанином связались кибермошенники, утверждавшие, что они оформили крупные кредиты на его имя. Чтобы их погасить, мужчина якобы должен был перевести им внушительную сумму.

Пострадавший поддался на обман манипуляторов и тайком от супруги перевёл злоумышленникам четыре тысячи белорусских рублей. Только после этого слесарь понял, что его обманули.

Примечательно, что изначально жертва пыталась скрыть от жены свою сделку с аферистами: мужчина сказал, что идёт в аптеку, а сам пошёл класть кровно заработанные деньги на счёт преступников.