Сорта томатов, которые не надо пасынковать и подвязывать

19:43 2024-01-29
Сорта томатов, которые не надо пасынковать и подвязывать

Дачный эксперт порекомендовал сорта томатов, которые гарантируют обильный урожай без особых хлопот.

Эти томаты не вызовут никаких сложностей в выращивании даже у новичков. Стоит только их посадить, дождаться созревания и собрать урожай.

Комбат, который будет весь усыпан плодами

Урожая ждать чуть менее 100 дней. Куст достигает 45 см, форма плодов вытянутая, средний вес - 90-140 г. Шкурка плотная, не дает трещин, плоды годятся для заготовок.

Новинка этого года - Запуняка

Высота растения - 50 см, вес плодов от 60 до 150 г, форма сливовидная. Созревание занимает менее 90 дней. На вкус кисло-сладкие с виноградными нотками, кожица не трескается.

Ранний сорт Монеточка

Очень рано созревает - за 80 дней. Если растить в теплице, достигает высоты 120 см и тогда нуждается в подвязке. В открытом грунте растет до 80 см.

Плоды чуть удлиненные или округлые, весом 20-35 г, окрас золотисто-оранжевый. Можно выращивать в любом климате, плоды будет давать до заморозков.

Сладкий вкус с характерной фруктовой кислинкой, томаты могут долго лежать.

Настенька - надежный и беспроблемный

Проверенный популярный сорт, созревает за 100 дней, кустик возвышается до 70 см. Растению не требуется формовка и пасынкование, как и прочим экземплярам из этого перечня.

Плоды розового оттенка, сочные, с мясистой мякотью, бывают очень крупные - 125-500 г. Сорт не боится фитофтороза.

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