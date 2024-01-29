Суд ограничил в дееспособности актёра Алона Делона

По итогам тщательного медицинского обследования суд Франции постановил ограничить в дееспособности 88-летнего актёра Алона Делона. Инициатором этого дела выступила дочь актёра Анушка Делон.

Теперь Ален Делон не в состоянии сам совершать сделки по приобретению недвижимого имущества: вместо него это доверят специальному доверенному лицу.

Разбирательства на тему дееспособности Делона начались после того, как младший сын деятеля кино Ален-Фабьен упрекнул свою сестру Анушку в финансовом злоупотреблении слабым психическом состоянием отца.