Садовод-эксперт рассказал, как быстро разобраться с луковой мухой

Опасность представляет личинка мухи, она настолько мелкая, что увидеть ее практически невозможно, а ущерб наносит вполне ощутимый.

Как уберечь лук

Место посадки имеет большое значение. Нельзя допускать, чтобы рядом росли томаты и морковь.

Наоборот, посадив поблизости растения из семейства Амариллисовых, можно заметно уменьшить риск появления на грядке луковой мухи.

Можно посыпать луковые посадки табачной пылью. Это средство можно приобрести в специальном садоводческом магазине. И оно недорогое.

Табачная пыль издает сильный запах, который не нравится луковой мухе.

Эксперт рекомендует смешать табачную пыль с древесной золой в пропорции: 300 г золы на 3 ст. л. пыли).

Составом надо обсыпать грядку с луком и хорошенько прорыхлить землю.