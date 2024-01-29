Садовод-эксперт рассказал, как быстро разобраться с луковой мухой

Опасность представляет личинка мухи, она настолько мелкая, что увидеть ее практически невозможно, а ущерб наносит вполне ощутимый.
Как уберечь лук
Место посадки имеет большое значение. Нельзя допускать, чтобы рядом росли томаты и морковь.
Наоборот, посадив поблизости растения из семейства Амариллисовых, можно заметно уменьшить риск появления на грядке луковой мухи.
Можно посыпать луковые посадки табачной пылью. Это средство можно приобрести в специальном садоводческом магазине. И оно недорогое.
Табачная пыль издает сильный запах, который не нравится луковой мухе.
Эксперт рекомендует смешать табачную пыль с древесной золой в пропорции: 300 г золы на 3 ст. л. пыли).
Составом надо обсыпать грядку с луком и хорошенько прорыхлить землю.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__