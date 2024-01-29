Контрольный список уборки кухни: вот что надо убирать ежедневно, еженедельно и раз в месяц

Уборка может быть сложной задачей, особенно когда кажется, что всегда есть что-то, что нужно сделать.

Однако, разбивая задачи по уборке на ежедневные, еженедельные, ежемесячные и сезонные категории, можно поддерживать чистое и здоровое жилое пространство, не чувствуя себя перегруженным.

Чтобы сделать уборку более эффективной, используйте многоцелевые чистящие средства, чтобы вам не приходилось постоянно менять расходные материалы для каждой задачи.

Более крупные задачи можно разбить на более мелкие части. Сделайте из этого вызов самому себе и установите таймер, чтобы посмотреть, сколько вы можете сделать, скажем, за 15 минут.

Если вы делите свой дом с другими, дайте каждому задание. Вовлечение членов вашей семьи в процесс уборки может помочь облегчить нагрузку и сделать уборку более совместной.

Не знаете, с чего начать? Ниже приведен ваш игровой план по уборке кухни.

Мойте посуду

Можно оставить сковороду на некоторое время в раковине, но возьмите за привычку мыть, сушить и убирать посуду каждый день. По возможности опорожняйте посудомоечную машину вскоре после завершения цикла.

Слишком легко заполнить раковину грязной посудой, когда у вас есть полноценная посудомоечная машина, что только добавляет хаоса на вашей кухне.

Протирайте поверхности после приготовления пищи

Столешницы должны быть очищены от любого кухонного жира и крошек, а также плита. Это не обязательно должна быть глубокая уборка — вы можете отложить ее на один раз в неделю.

Если вы что-то разлили или разбросали, или уронили, или рассыпали, убрать надо сразу, потому что потом въевшуюся грязь очистить будет намного сложнее.

Подметайте пол

Используйте веник или пылесос, чтобы очищать пол на кухне каждый день или, по крайней мере, через день.

Это позволит удалить все крошки, которые могли упасть во время приготовления или приема пищи, а также исключить возможность привлечения нежелательных соседей в виде тараканов.

Еженедельные дела

Вот некоторые задачи, которые следует выполнять еженедельно, хотя это во многом зависит от того, сколько вы готовите и как часто пополняете запасы на своей кухне.

Очистите кухонную раковину и кран

Легко забыть, что место, где мы убираем и стираем вещи, также нуждается в уборке и мытье. Возьмите чистую губку и протрите раковину и кран.

Делайте это не реже одного раза в неделю — чаще, если вы только что почистили курицу, чтобы избежать перекрестного загрязнения.

Очистите плиту, духовку и вытяжку

Это не должно вызвать особых проблем, если вы регулярно протираете ее хотя бы несколько раз в неделю, но сейчас самое время использовать обезжиривающее средство, чтобы все снова стало блестящим.

Уберите старые предметы из холодильника и морозильной камеры

Очищайте холодильник и морозильную камеру от продуктов с истекшим сроком годности не реже одного раза в неделю.

Это предотвратит появление неприятных запахов, а также вдохновит вас на составление списка покупок — как с точки зрения того, что покупать, так и с точки зрения того, что не покупать.

Если вы используете лотки для кубиков льда, мойте и пополняйте их еженедельно.

Протрите шкафы и бытовую технику

Так же, как вы могли бы вытирать пыль с мебели и полок по всему остальному дому, пришло время вытереть пыль и протереть ваши шкафы, а также все, что осталось открытым на ваших столешницах.

Мы говорим обо всех ваших мелких приборах — тостерах, блендерах, фритюрницах, вы называете это. Не забывайте о ручках на приборах.

Швабра для пола

Подметите или пропылесосьте, затем вытрите с помощью чистящего средства, соответствующего типу напольного покрытия.

Пылесосьте ковры и коврики раз в неделю и стирайте их ежемесячно по мере необходимости.

Ежемесячно

Мы оставим выбор времени на ваше усмотрение, но хотя бы раз в месяц ваша кухня будет выглядеть безупречно.

Замените губки

Избавляйтесь от губок, как только они начнут пахнуть, или, по крайней мере, от одной в месяц.

Хорошо отжимайте их и дайте им высохнуть между использованием, чтобы предотвратить рост бактерий.

Мойте посудомоечную машину

Посуда выходит не чистой? Возможно, вашей посудомоечной машине требуется немного технического обслуживания.

Эксперты предлагают использовать обычный цикл с чашей, наполненной дистиллированным белым уксусом, на верхней полке.

Затем высыпьте чашку пищевой соды на дно посудомоечной машины и запустите второй обычный цикл.

Результат: чистая посудомоечная машина без запаха. (Не комбинируйте эти шаги, если не хотите, чтобы в вашей посудомоечной машине происходил научный эксперимент с шипучкой!)

Чистите микроволновую печь

Мы больше сосредоточены на горячих блюдах, которые мы достаем из микроволновки, а не на горячем беспорядке, который мы оставляем. Раз в месяц тщательно протирайте ее.

Очистите холодильник и морозильную камеру

Раз в месяц вынимайте все из холодильника и морозильной камеры, чтобы можно было протереть полки и ящики.

Ежедневно проверяйте наличие просроченных продуктов, чтобы избежать неприятных запахов и беспорядка.

Пока вы этим занимаетесь, вычистите змеевики холодильника и противень, а также диспенсеры для льда и воды, если они у вас есть.

Очистите и упорядочьте шкафы и ящики

Займитесь этим проектом, прежде чем отправиться в продуктовый магазин.

Это не только облегчит хранение продуктов, но и позволит вам воздержаться от покупки дубликатов вещей, о которых вы и не подозревали, что спрятали в темном углу шкафа.

Чистите кофеварку

Ваша кофеварка может быть запрограммирована так, чтобы сообщать вам, когда пришло время для чистки и удаления накипи, но вы можете опередить время, очистив ее в соответствии с инструкциями производителя.

В зависимости от того, как часто вы завариваете кофе, вам может потребоваться просто цикл с водой или белым уксусом.

Если вы выберете последнее, завершите цикл чистой водой, чтобы избавиться от запаха уксуса.

Помойте чугунные сковородки и заточите ножи

Расход времени может варьироваться в зависимости от того, как часто вы готовите.

Но поддержание вашей кухонной утвари в идеальной форме продлит ее срок службы, поэтому ознакомьтесь с рекомендациями производителя, чтобы узнать, как наилучшим образом ухаживать за чугунными сковородками, ножами и другими кухонными принадлежностями.

Продезинфицируйте мусорное ведро

Даже если вы используете салфетку, вам все равно следует протереть внутреннюю и внешнюю части мусорного ведра дезинфицирующим спреем, чтобы избавиться от неприятных запахов.

Можно оставить спрей на несколько минут, вы также можете добавить полстакана пищевой соды для дополнительного дезодорирующего эффекта, затем вычистить, ополоснуть и высушить.

Очистите стены, половицы и светильники

Обязательно очистите стены, окна и половицы от пыли и остатков ужина. То же самое касается осветительных приборов и переключателей.