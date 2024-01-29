19-летний минчанин вовлекал в проституцию школьницу

Известно, что задержанный познакомился с 15-летней жительницей Минской области в интернете. В 2023 году он неоднократно склонял школьницу к занятию проституцией: девочка приезжала домой к мужчинам по выходным, занимаясь с ними сексом за денежную плату.

Задержанный также признался, что самостоятельно находил клиентов для девочки. В основном это были взрослые минчане и жители Минской области.

Следователи получили достоверную информацию о том, что 19-летний парень вовлекал в проституцию и других девушек, однако данных о них у милиции пока нет.