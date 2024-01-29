Опытный агроном объяснил, как быть, если пропущен срок посева томатов

20:05 2024-01-29
Опытный агроном объяснил, как быть, если пропущен срок посева томатов

Если дата уже прошла, и вы опоздали, не надо переживать: посадить томаты можно и в апреле.

Со сроками желательно не экспериментировать, и стараться сажать в рекомендованное время.

Все же ничего страшного не будет, если вы высадите томаты позже обычного срока, однако есть определенные тонкости.

Надо запомнить, что хороший возраст рассады для переноса в грунт - 50-55 дней.

Поэтому, если вы еще не начинали, то стоит приступать к высеванию семян на рассаду немедленно.

Нужно выбрать семена из ультраранних сортов или из гибридов.

Они подойдут для высевания в апреле, потому что дадут урожай на 85-й день после всходов.

Лучше выбирайте низкорослые растения, до 50-70 см, причем они должны хорошо переносить плохие погоды и болезни.

Посадите помидоры в отдельные емкости, тогда закаливать их будет проще.

Подойдет сорт "Загадка", который дружно всходит и одномоментно созревает.

Невысокие растения с хорошей урожайностью. "Дубок", "Дворик", "Дрова" тоже подходящие для поздней высадки сорта.

"Долгожитель" может долго храниться после снятия с кустов.

Для тех, кто разводит помидоры на продажу, это отличный вариант.

Устойчив к перепадам погоды "Везунчик", "Взрыв" поражает урожайностью. "Аврора" вызревает очень рано и не подводит с урожаем даже в плохую погоду.

Чтобы ускорить все процессы, отмачиваем семена в растворе фитоспорина. Препарат обеззаразит и подтолкнет семена к быстрому росту.

Положите семена в марлю, погрузите в раствор и ждите ростков.

При этом нужна температура +25 градусов. На 3-й день уже должны проклюнутся первые росточки.

Тогда их можно посадить в землю и поместить под лампу. Когда рассада подрастет, выносим ее на улицу в грунт.

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