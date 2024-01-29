Цветовод-эксперт объяснил, как заставить цвести любой домашний цветок

20:08 2024-01-29
Цветовод-эксперт объяснил, как заставить цвести любой домашний цветок

Проверенный способ, который помогает продлить цветение и сделает его более ярким и пышным.

Соду часто используют для подкормке огородных растений. Домашним цветам она тоже пригодится. Это безопасный продукт, который есть на каждой кухне и стоит копейки.

С помощью пищевой соды можно подкормить домашнее растение, оградить его от вредителей и болезней, также с помощью содового раствора дезинфицируют семенной материал.

Также содой можно бороться с сорняками, раскислять почву, улучшать вкус плодов. При этом пищевая сода не опасная для полезных огородных насекомых и не вредит урожаю.

Чтобы домашние цветы пышно цвели, используйте водный раствор соды и льняных семян. В литре воды размешать чайную ложку соды и столько же семян льна.

Настаиваем все это несколько часов. После этого смесь надо взболтать блендером. Процеженную жидкость доливаем водой до 3 литров, применяем для поливов, раз в месяц.

В результате число цветков увеличится, листья перестанут подсыхать, корни будут более мощными.

Если дать растению слишком много соды, эффект будет обратный, цветок будет страдать, чахнуть, перестанет расти и не даст соцветий.

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