Цветовод-эксперт объяснил, как заставить цвести любой домашний цветок

Соду часто используют для подкормке огородных растений. Домашним цветам она тоже пригодится. Это безопасный продукт, который есть на каждой кухне и стоит копейки.

С помощью пищевой соды можно подкормить домашнее растение, оградить его от вредителей и болезней, также с помощью содового раствора дезинфицируют семенной материал.

Также содой можно бороться с сорняками, раскислять почву, улучшать вкус плодов. При этом пищевая сода не опасная для полезных огородных насекомых и не вредит урожаю.

Чтобы домашние цветы пышно цвели, используйте водный раствор соды и льняных семян. В литре воды размешать чайную ложку соды и столько же семян льна.

Настаиваем все это несколько часов. После этого смесь надо взболтать блендером. Процеженную жидкость доливаем водой до 3 литров, применяем для поливов, раз в месяц.

В результате число цветков увеличится, листья перестанут подсыхать, корни будут более мощными.

Если дать растению слишком много соды, эффект будет обратный, цветок будет страдать, чахнуть, перестанет расти и не даст соцветий.