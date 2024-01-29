Опытный огородник объяснил, зачем обрывать листья с помидорных кустов

Обрезку делать нужно, но строго по правилам, чтобы избежать неприятных последствий.

Когда рассада, оказавшаяся уже в открытом грунте, даст обильную зелень, оборвите с кустов по три нижних листка.

Причем делать это надо не в один момент, а растянуть процедуру на примерно на неделю, делая перерывы между каждым листиком в 3-4 дня.

Те листики, что образовались возле первой цветочной кисти (то есть 3 вверху и 3 внизу) не удаляйте.

Это сделаете позже, когда уже будут завязи плодов и пойдет процесс созревания первых томатов.

Опять таки за одни раз не удаляем все здоровые зеленые листики, в таком случае жидкость из корней сразу пойдет вся к плодам, и они могут покрыться трещинами.

Если вы увидели на первой кисти полностью созревшие помидоры, вот тогда постепенно убирайте листики, направляясь медленно ко второй кисти, а потом к третьей и до конца стебля.