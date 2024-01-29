Бывалый огородник рассказал, как создать идеальную почву для теплицы

20:25 2024-01-29
Бывалый огородник рассказал, как создать идеальную почву для теплицы

Чтобы урожай в теплице был качественным и обильным, стараемся приготовить хороший грунт.

Если поменять землю в теплице полностью или ее часть не получается, то можно действовать по такой схеме.

Добавляем в грунт перегной или компост с выдержкой в 2-3 года. Можно также весной засеять землю сидератами в теплице. Они хорошо будут расти, даже если мало тепла.

Растения разрыхлят почву, напитают ее полезными веществами, после чего всю эту зелень тоже можно заделать в почву - будет дополнительная подкормка.

Зелень нужно скашивать, а не выкорчевывать с корнем. Охапки травы укладываем поверх почвы, присыпаем слоем земли, проливаем ЭМ-препаратами.

Можно перед высеванием сидератов обогатить землю удобрением. После того как вы заделали в землю сидераты, ждем две недели, потом уже можно сажать рассаду.

Для открытого грунта этот срок увеличиваем до трех недель.

Для улучшения состава грунта, добавляем в него почвоулучшители с фолиевой кислотой, гуминовой кислотой.

Они будут способствовать лучшему впитыванию растениями питательных веществ из почвы.

Биогумус - препарат на основе компоста, насыщен полезными элементами, там есть все, в чем нуждается растение. Эта смесь влияет на удержание почвой влаги, на качество плодородия.

Добавляем препарат в грунт со всеми остальными, указанными выше компонентами и получаем идеальную землю для теплицы.

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