Дачный эксперт дал советы по разведению огурцов в бочке

20:27 2024-01-29
Дачный эксперт дал советы по разведению огурцов в бочке

Если хотите меньше хлопот при выращивании огурцов, попробуйте этот метод от опытного дачника.

Способ высаживания огурцов имеет ряд преимуществ. К примеру, посев семян можно организовать раньше привычного срока.

Кроме того, все саженцы будут равномерно освещаться, земля в бочке будет все время воздушной и пористой, что положительно влияет на корневую систему.

Сначала готовим грунт, делаем это за месяц до высаживания огурцов. Делаем отверстия в дне, чтобы стекали излишки воды.

На дно помещаем остатки растений, которые перепреют и превратятся в удобрение.

Сверху кладем плодородный грунт, например, это может быть состав из перегноя, песка, садовой земли.

Перед посадкой почву хорошо увлажняем, примерно за день до процедуры. Семечки заглубляем на полтора сантиметра, можно высаживать рассаду.

Одна бочка рассчитана на 3-4 куста. Место для емкости выбираем солнечное. Верх бочки укрываем пленкой или агроволокном. Под укрытием должен получиться парниковый эффект.

Показать следующие комментарии
Фото
Алиса Семенова
22:42

Алиса Семенова

Бывалый дачник рассказал о своих методах борьбы с муравьями на даче

Бывалый дачник рассказал о своих методах борьбы с муравьями на даче

Муравьи портят и пачкают культурные посадки, вскрывают корневую часть, ослабляют растения, объедают молодые побеги, вступают "в сговор" с тлей.
Алиса Семенова
22:39

Алиса Семенова

Три важных процедуры, которые нужно сделать во время цветения клубники

Три важных процедуры, которые нужно сделать во время цветения клубники

Есть важные мероприятия, которые обязательно проводятся именно в периоде цветения.
Алиса Семенова
22:38

Алиса Семенова

Почему не надо добавлять падалицу в компост: есть пять причин

Почему не надо добавлять падалицу в компост: есть пять причин

Падалицу в компост не советуют добавлять многие дачники, для этого есть как минимум пять оснований.
Алиса Семенова
22:34

Алиса Семенова

Дачник со стажем объяснил причину загнивания лука на грядке

Дачник со стажем объяснил причину загнивания лука на грядке

При неправильном подходе с выращиванием лука могут возникнуть проблемы, хотя на самом деле овощ довольно неприхотлив.
Алиса Семенова
22:25

Алиса Семенова

Эксперт-садовод определил 5 основных причин отсутствия цветения у вишни

Эксперт-садовод определил 5 основных причин отсутствия цветения у вишни

Некоторые садоводы переживают не на шутку из-за того, что цветов на вишне много, а ягод почему-то нет.
Алиса Семенова
22:23

Алиса Семенова

Как поступить с заброшенным огородом, чтобы вернуть его к жизни

Как поступить с заброшенным огородом, чтобы вернуть его к жизни

Если вам достался огород, которым никто не занимался несколько лет, и он весь зарос бурьяном, не отчаивайтесь.
Алиса Семенова
22:20

Алиса Семенова

Знающий цветовод рассказал, зачем втыкать в цветочные горшки спички

Знающий цветовод рассказал, зачем втыкать в цветочные горшки спички

Мелкие мошки часто поселяются в цветочных вазонах, растения начинают страдать: как с этой бедой справиться, рассказал цветочник со стажем.
article_image 17:34

Путь к причалу 1962 года стал первой самостоятельной режиссерской работой Георгия Данелии

Также этот фильм был первой совместной работой Георгия Данелии и Андрея Петрова.

article_image 17:29

"Афоня", 1975

Родная деревня Афони была снята в селе Диево-Городище.

article_image 17:28

"Совсем пропащий", 1973

Роль Джима в этом фильме сыграл Феликс Имокуэдэ из Нигерии.