Дачный эксперт объяснил причину образования мощных здоровых корней у рассады

20:33 2024-01-29
Дачный эксперт объяснил причину образования мощных здоровых корней у рассады

Если мы сразу укрепим корневую систему, растение будет быстро расти и раньше даст урожай.

Слабая корневая система отражается на всех остальных частях растения, плохо растут стебли, листья, не формируются завязи.

Правильные подкормки усилят вашу рассаду, начиная с корней, и позволят растениям накопить пышную зеленую массу.

Первый раз подкармливаем при образовании 2-3 полноценных листков, или же после пикирования. Важно дать растениям фосфор и калий. Фосфор особенно нужен корням.

Калий требуется для хорошего иммунитета и синтеза белков, он помогает противостоять стрессам. Берите монокалий фосфат из расчета 10 г на 10 л воды.

Вторую подкормку проводим с участием азота, который поможет наращивать зеленую массу. Применяем аммиачную селитру в виде жидкого удобрения, готовим так: 10 г вещества на 10 л воды.

Калий и фосфор тоже входят во вторую подкормку.

Магний вносим в третью подкормку, добавляя его к азоту, фосфору и калию.

Хорошим спросом у дачников пользуется такая смесь: аммиачная селитра - 5 г, монокалий фосфат - 5 г, сульфат магния - 5 г.

Раствор делаем в 10 л воды.

Поливаем грунт водой, потом вносим приготовленное жидкое удобрение. Благодаря трем подкормкам рассада будет крепкой, коренастой, устойчивой к стрессам.

Показать следующие комментарии
Фото
Алиса Семенова
22:42

Алиса Семенова

Бывалый дачник рассказал о своих методах борьбы с муравьями на даче

Бывалый дачник рассказал о своих методах борьбы с муравьями на даче

Муравьи портят и пачкают культурные посадки, вскрывают корневую часть, ослабляют растения, объедают молодые побеги, вступают "в сговор" с тлей.
Алиса Семенова
22:39

Алиса Семенова

Три важных процедуры, которые нужно сделать во время цветения клубники

Три важных процедуры, которые нужно сделать во время цветения клубники

Есть важные мероприятия, которые обязательно проводятся именно в периоде цветения.
Алиса Семенова
22:38

Алиса Семенова

Почему не надо добавлять падалицу в компост: есть пять причин

Почему не надо добавлять падалицу в компост: есть пять причин

Падалицу в компост не советуют добавлять многие дачники, для этого есть как минимум пять оснований.
Алиса Семенова
22:34

Алиса Семенова

Дачник со стажем объяснил причину загнивания лука на грядке

Дачник со стажем объяснил причину загнивания лука на грядке

При неправильном подходе с выращиванием лука могут возникнуть проблемы, хотя на самом деле овощ довольно неприхотлив.
Алиса Семенова
22:25

Алиса Семенова

Эксперт-садовод определил 5 основных причин отсутствия цветения у вишни

Эксперт-садовод определил 5 основных причин отсутствия цветения у вишни

Некоторые садоводы переживают не на шутку из-за того, что цветов на вишне много, а ягод почему-то нет.
Алиса Семенова
22:23

Алиса Семенова

Как поступить с заброшенным огородом, чтобы вернуть его к жизни

Как поступить с заброшенным огородом, чтобы вернуть его к жизни

Если вам достался огород, которым никто не занимался несколько лет, и он весь зарос бурьяном, не отчаивайтесь.
Алиса Семенова
22:20

Алиса Семенова

Знающий цветовод рассказал, зачем втыкать в цветочные горшки спички

Знающий цветовод рассказал, зачем втыкать в цветочные горшки спички

Мелкие мошки часто поселяются в цветочных вазонах, растения начинают страдать: как с этой бедой справиться, рассказал цветочник со стажем.
article_image 17:34

Путь к причалу 1962 года стал первой самостоятельной режиссерской работой Георгия Данелии

Также этот фильм был первой совместной работой Георгия Данелии и Андрея Петрова.

article_image 17:29

"Афоня", 1975

Родная деревня Афони была снята в селе Диево-Городище.

article_image 17:28

"Совсем пропащий", 1973

Роль Джима в этом фильме сыграл Феликс Имокуэдэ из Нигерии.