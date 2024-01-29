Опытный огородник рассказал, чем полезны кроты для сохранения урожая клубники

20:38 2024-01-29
Опытный огородник рассказал, чем полезны кроты для сохранения урожая клубники

Кротов считают вредителями и стремятся от них избавиться, но иногда такие меры слишком поспешны.

Польза крота может заключаться, например, в спасении будущего урожая клубники.

Под посадками ягодника нередко заводятся насекомые, которые поедают именно корневую часть клубники.

После такого нашествия, разумеется, ягод вы можете вовсе не дождаться, а растение полностью погибнет.

Кроты успешно охотятся на вредителей клубники, спасая ее урожай для дачника.

При этом корешки подземные зверьки не трогают, оставляют в целости и сохранности.

Они лакомятся только насекомыми-паразитами.

Если все же кроты мешают вашему огороду и вы твердо решили извести их, то хотя бы поступайте с ними гуманно.

Положите в кротовьи норки кусочки материи, которые перед этим промокнули бензином, касторкой, мазутом.

Эти резкие запахи заставят животных уйти.

Также можно использовать с этой целью пищевые продукты: перец, лук, чеснок, кофейную гущу.

Рассадите по огороду растения, которые крот терпеть не может: сельдерей, укроп, базилик, бархатцы, нарциссы.

После этого зверьки, постоянно перекапывающие ваш дачный участок, скорее всего, больше не появятся.

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