Три условия для получения супер сладкой и сочной садовой земляники

Как и все растения, клубника нуждается в стандартном уходе, включающем полив и подкормку.
Однако обратить внимание стоит и на другие тонкости выращивания.
Совет первый: выращивайте на огороде несколько разных сортов клубники одновременно.
Тогда сможете собрать ягод в разы больше и с улучшенными вкусовыми характеристиками.
Совет второй: мульчируйте ягодные кусты. Это даст следующие преимущества.
Первое - сможете избавиться от сорняков, которые сильно ослабляют растение.
Второе - почва сохранит влагу и рыхлое состояние надолго.
И еще один момент - собирать ягоды после мульчирования очень удобно, они будут сухие и чистые.
Мульчирующий материал раскладываем по междурядьям, в качестве мульчи используем сено, хвою, торф, пленку.
Совет третий: подрезайте листья. Делаем это за 10 дней до период вызревания.
Удалите каждый второй лист, в целом получится, что обрезать вам придется одну третью часть всей зеленой массы.
Делается это для того, чтобы ягодам доставалось больше света. Они будут расти быстрее и крупнее, вкус тоже улучшается.
__comment_author_name__
__comment_createdAt__
__comment_comment__
__comment_children_length__