Три условия для получения супер сладкой и сочной садовой земляники

Как и все растения, клубника нуждается в стандартном уходе, включающем полив и подкормку.

Однако обратить внимание стоит и на другие тонкости выращивания.

Совет первый: выращивайте на огороде несколько разных сортов клубники одновременно.

Тогда сможете собрать ягод в разы больше и с улучшенными вкусовыми характеристиками.

Совет второй: мульчируйте ягодные кусты. Это даст следующие преимущества.

Первое - сможете избавиться от сорняков, которые сильно ослабляют растение.

Второе - почва сохранит влагу и рыхлое состояние надолго.

И еще один момент - собирать ягоды после мульчирования очень удобно, они будут сухие и чистые.

Мульчирующий материал раскладываем по междурядьям, в качестве мульчи используем сено, хвою, торф, пленку.

Совет третий: подрезайте листья. Делаем это за 10 дней до период вызревания.

Удалите каждый второй лист, в целом получится, что обрезать вам придется одну третью часть всей зеленой массы.

Делается это для того, чтобы ягодам доставалось больше света. Они будут расти быстрее и крупнее, вкус тоже улучшается.