Бывалый огородник рассказал, чем спасать ослабленную, вялую рассаду

У тощей рассады будут плохие саженцы и потом плохое плодоношение.

Все труды дачника пойдут прахом. Поэтому начинаем спасать вянущие ростки как можно быстрее.

Обязательно следим за основными факторами: регулярный умеренный полив, обилие света, тепло, питательная среда.

А еще даем рассаде этот волшебный раствор на основе глюкозы.

Он укрепит здоровье молодых ростков, придаст им сил, улучшит иммунитет, повысит сопротивляемость стрессам.

Глюкоза может спасти растение, если листики и стебли увяли и потеряли тонус.

На литр воды (отстоявшейся, комнатной температуры) берем пол грамма глюкозы в порошке.

Поливаем рассаду под корень. Предварительно увлажняем почву чистой водой.

Рассаду можно также опрыскать этим раствором, делаем это раз в 2 недели. Если дела совсем плохи, можно делать раз в неделю.

Делаем раствор перед применением, используем свежим, хранить его нельзя.