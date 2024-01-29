Бывалый огородник рассказал, чем спасать ослабленную, вялую рассаду

У тощей рассады будут плохие саженцы и потом плохое плодоношение.
Все труды дачника пойдут прахом. Поэтому начинаем спасать вянущие ростки как можно быстрее.
Обязательно следим за основными факторами: регулярный умеренный полив, обилие света, тепло, питательная среда.
А еще даем рассаде этот волшебный раствор на основе глюкозы.
Он укрепит здоровье молодых ростков, придаст им сил, улучшит иммунитет, повысит сопротивляемость стрессам.
Глюкоза может спасти растение, если листики и стебли увяли и потеряли тонус.
На литр воды (отстоявшейся, комнатной температуры) берем пол грамма глюкозы в порошке.
Поливаем рассаду под корень. Предварительно увлажняем почву чистой водой.
Рассаду можно также опрыскать этим раствором, делаем это раз в 2 недели. Если дела совсем плохи, можно делать раз в неделю.
Делаем раствор перед применением, используем свежим, хранить его нельзя.
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