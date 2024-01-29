Дачный эксперт объяснил, что посадить рядом с клубникой, чтобы повысить урожай

20:53 2024-01-29
Дачный эксперт объяснил, что посадить рядом с клубникой, чтобы повысить урожай

Совместные посадки практикуют многие дачники: в этом есть два преимущества: экономия места и взаимовыгодный симбиоз.

Грамотная рассадка на огороде позволяет вырастить большой урожай, кроме того, правильные соседи-растения будут помогать друг другу расти и развиваться.

Возле клубники можно высаживать не все растения, некоторые будут не просто мешать, а могут сильно навредить.

Не уживутся рядом с клубникой топинамбур, гвоздика, подсолнух, малина, капуста, помидор, картошка и прочие пасленовые культуры.

Растений, которые станут хорошими соседями и даже друзьями клубники, тоже немало.

Ориентируйтесь на этот список: бобовые, редька, морковь, щавель, шпинат, редис, салат.

Лучше всего остановить свой выбор на луке или чесноке. Их можно посадить на одной грядке с клубникой.

Чесночно-луковый запах отвадит многих недругов ягодной культуры.

При этом растения-соседи будут отдавать друг другу полезные вещества, взаимно помогая в росте и развитии.

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