Ошибки, которые допускают неопытные дачники при обращении с рассадой

Одна из первых ошибок - недостаточный уход при раннем посеве, особенно при выращивании культур, требующих длительного рассадного периода.

Например, эустома или сельдерей. В умеренном климате эти требовательные растения нужно очень долго выращивать в виде рассады, обеспечивая вс необходимые условия - обилие света и тепла.

Без возможности организовать регулярное досвечивание и без хорошо утепленного подоконника у вас ничего не выйдет.

Томаты и перцы можно посадить после 15 марта. Как утверждают опытные садоводы, такая рассада будет еще лучше и крепче той, что вы посадите на месяц раньше.

Вторая проблема - вытянутая рассада. Как избежать этого? Каких-то волшебных средств, которые останавливают стремительный рост рассады в высоту, нет.

А вот соблюдение правил агротехники помогает не допустить этого. Нужно лишь организовать правильное освещение.

Это главный момент, любые подкормки и стимулирующие средства обернутся против рассады, заставив ее вытягиваться, если света будет недостаточно.

Еще одна ошибка, которую часто допускают неумелые дачники, это попытка реанимировать умирающую рассаду.

Если ростки поражены черной ножкой, сразу стали сильно вытягиваться или завяли и сникли, упав к земле, то лучше завести новую рассаду и дать ей хороший уход.