Бывалый огородник раскрыл секрет улучшенного вкуса и аромата перцев: важны правильные соседи

Перец дружит не со всеми огородными культурами, некоторые могут подавлять его рост и развитие, другие создают защитный барьер от вредителей и болезней, приманивают опыляющих насекомых.
Разбираемся, какие соседи подойдут перцам. К сладкому и острому подсаживаем цветы, пряности, можно томаты.
Помните, что помидорам в теплице нужно чаще проветриваться, перцы же этого не любят.
Также с ними можно посадить лук, морковь, баклажаны, огурцы.
Вкуснее всего будут те перчики, которые растут рядом с базиликом, укропом, кориандром.
При этом с помощью базилика можно отвадить мух, комаров, трипсов с дачного участка.
Укропом и кориандром вы приманите полезных насекомых и отпугнете опасную тлю.
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