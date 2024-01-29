Дачник со стажем объяснил, почему не получается вырастить сладкую свеклу

Если у вас свекла растет не достаточно вкусная, сочная и сладкая, обратите внимание на то, как вы выбираете сорт для посадки.

Если сорт выбран не правильно, не помогут никакие ухищрения и самые лучшие советы опытных огородников.

Главный и первый момент, который отвечает за сладкий вкус свеклы, - это хороший семенной материал. Не все сорта бывают сахарными или сладкими.

У некоторых просто по природе своей такая особенность отсутствует, и вы этого никак от растения не добьетесь.

Так, посадив несладкую свеклу, не изучив внимательно описание на упаковке с семенами, собирая урожай в конце сезона вы будете неприятно шокированы результатом и начнете искать ошибки там, где их нет.

Для получения сладкой свеклы важно также соблюдать рекомендации по срокам посадки, исключите ранние посевы, овощ это не любит.

А если вы подкормите вашу свеклу за месяц до сбора урожая калием, то сладость плодов возрастет в разы.