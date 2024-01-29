Дачный эксперт рассказал о подкормке для растений из бананов и варенья

21:05 2024-01-29
Дачный эксперт рассказал о подкормке для растений из бананов и варенья

Сладости любят не только люди, но и огородные культуры и хорошо отзываются на такие подкормки.

Особенно нравится такое угощение перцам и томатам. Шкурки от бананов надо высушить и перемолоть в порошок.

Можно собирать это богатство всю зиму, копить к весне, потом превратить в хорошее удобрение.

Когда вы высадили перцы и томаты в теплицу, подождите полтора месяца и подкормите их банановыми шкурками.

На 7 литров теплой воды добавляем стакан бананового порошка, делаем настой в течение суток. Под каждый куст льем 400 мл.

А теперь про варенье. Если у вас есть баночки с закисшим вареньем, то можно из них приготовить чудесное удобрение.

В ведро складываем сорные травы, туда же добавляем варенье - литр. Перемешиваем и ставим под пленку герметично. В таком состоянии храним неделю.

Готовое удобрение разводим водой 1:10 и используем раствор как подкормку. Заменой кислого варенья может быть подпорченный кефир, закисшее молоко.

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