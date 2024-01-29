Дачный эксперт рассказал о своем опыте лечения «черной ножки» рассады

21:09 2024-01-29
Дачный эксперт рассказал о своем опыте лечения «черной ножки» рассады

Так называется инфекционная болезнь, из-за которой начинается загнивание корневой шейки молодых саженцев.

Так называемая "черная ножка" - явление вовсе не редкое. Это грибковая инфекция, которая может полностью погубить рассаду.

Заболевание заразное и требует немедленного вмешательства садовода, дабы не потерять все саженцы и не лишить себя будущего урожая.

Конечно, как и при любых болезнях, ситуацию легче предотвратить, чем бороться с ее последствиями.

Черная ножка легко узнаваема, ошибиться нельзя: стебель рассады начинает чернеть у корней и дальше ведет к их гибели.

Заболевание распространено у сеянцев перцев, капусты, томатов, баклажанов, редиса, петунии, салата. Самый опасный период - момент до прорастания первых 2-3 полноценных листиков.

Почему растение начинает болеть: 

инфекция передалась через зараженную землю;

посевы были сделаны слишком густо;

растениям не хватало кислорода;

рассада пострадала от резких скачков температуры;

саженцы находятся в условиях излишней влажности и тепла, такое возможно, если вы забываете проветривать рассаду под укрытием.

Как помочь? Сначала удалить все больные ростки, а те, что остались полить фитоспорином.

Раствор готовим так: на 10 л воды берем 100 мл средства. Кроме корневого полива, делаем листовые опрыскивания.

Какой должна быть профилактика? Следим за качеством посадочного материала и грунта, проводим обеззараживание (используя кипяток, марганцевый раствор, фитоспорин).

Соблюдаем сроки посева семян. Выращиваем рассаду в торфяных таблетках и торфяных горшках.

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